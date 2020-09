¡Las redes no perdonan! Hombre que se quedó dormido en el auto lo convirtieron en meme

Todos saben que el internet nos funciona para todo. Desde hacer una simple investigación, comprar un producto, hasta ver películas. Sin embargo, para nadie es un secreto que también se volvió el epicentro de risas. Esto, gracias a los diferentes memes que son producidos por los mismos usuarios. ¿Cómo lo logran? Tomando una simple foto estando distraído, dejando a un lado la perfección, el encuadre y la luz. La idea es capturar el momento, y este hombre cayó en la trampa.

El protagonista de tantas risas se quedó dormido en el asiento del conductor de un auto y su esposa inmediatamente maquinó el plan: saco el celular, dio clic en la cámara e inmediatamente capturó el momento, con el objetivo de burlarse de él cuando despertara. Sin embargo, la muchacha ideó una estrategia más atractiva: ella decidió subir la imagen a las redes sociales, cosa que causó que los internautas entendieran el mensaje semiótico que podría llevarse a cabo: la creación del famoso y divertido meme.

El hombre supuestamente no se encontraba dormido, pero la imagen traducía otra cosa. La esposa la subió a un grupo de fotógrafos de Facebook y pidió muy amablemente que el amor de su vida fuera retocado con 'Photoshop'. Las personas acudieron a su llamado, lo que causo que la mujer empezara a recibir imágenes de muchos países con la foto del hombre.

A post I made is going viral on Facebook and it’s now moving over to twitter 🤷🏻‍♀️😂 pic.twitter.com/okM5sebhik

— Sharea (@ShareaOverman) September 2, 2020