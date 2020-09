Netflix se la juega con "El Halloween de Hubie"

Tras la sorprendente aparición en Diamantes en Bruto, Adam Sandler vuelve a Netflix, luego de un sorprendente lanzamiento del trailer de "El Halloween de Hubie", la nueva producción audiovisual de género comedia del actor estadounidense.

El famoso actor no ha perdido el tiempo en medio de la contingencia mundial, y en esta ocasión nos sorprenderá con una comedia fiel a su estilo. En medio de una investigación criminal Hubie (Sandler) se encargará de salvar a su odioso y fastidioso vecindario de extraños sucesos mortales.

"A pesar de su devoción por su ciudad natal y su legendaria celebración de Halloween, Hubie Dubois es el hazmerreír de chicos y grandes. Pero este año, la noche de Halloween será más aterradora que nunca y Hubie es el único preparado para salvar a todo Salem. ¿Quién se ríe ahora?", señala Netflix en su presentación

El estadounidense que ha protagonizado películas como : La peor Semana, The Do Over, Luna de Miel en Familia, llegara a la plataforma de streaming, para demostrarnos que él es uno de los mejores actores de Hollywood, y más cuando se habla de comedia.

La sociedad entre Sandler y la plataforma digital sigue dando excelente resultados. Primero fue "Misterio a bordo", luego vino "La peor semana" y ahora "El Halloween de Hubie", cinta que promete hacer pasar un buen momento, frente a todo lo que está pasando, cuando llegue al catálogo el próximo 31 de octubre.

