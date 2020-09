Yina Calderón publicó primera fotografía luego de ser sometida a la cirugía de sus glúteos.

View this post on Instagram

Extraño a mi mamá, a mis hermanas, mis amigos, a mi novio y a ustedes 🥺 pero ya pronto estaré muy bien, Dios bendiga sus palabras, quiero agradecer a Dios que me da otra oportunidad, al @doctorcarlosramos y a todo su equipo de trabajo 🙏🙏 tengo una cicatriz pero gracias a Dios tengo Salud ….. los quiero. ( gracias a papá y hermana leonela que están conmigo 🙏🙏)