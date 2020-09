Johnny Depp estaría cerca de unirse a Marvel

Multifacético, intrépido y reconocido, son algunos de los adjetivos para el actor Johnny Depp. Precisamente, la estrella de “Piratas del Caribe” podría ser el nuevo miembro de Marvel Studios.

Aunque los temas judiciales con su expareja Amber Heard parecen no terminar, nuevas industrias fílmicas se han interesado por contar con Depp en sus filas. Sumado a su posible llegada al MCU, también participará en películas como: Animales Fantásticos y Sherlock Holmes 3.

Según publica el portal We Got This Covered, Johnny Depp habría tenido varias reuniones con Marvel en los últimos tiempos. ¿Y a quién interpretaría?

Pues se abre un horizonte de posibilidades; la idea principal es que el multifacético actor interprete al villano del reboot de ‘Ghost Rider’, Bounty Hunter, aunque esa solo sería una de las opciones.

También se especula con que interprete a Corsair, líder de los Starjammers y padre de los mutantes Cíclope, Kaos y Vulcan, un superhéroe que apareció por primera vez en 1977 en el cómic de X-Men. Además, también se analiza su papel de Korvac, villano que podría aparecer como el próximo archienemigo en la segunda entrega de ‘Capitana Marvel’.

La República

De seguro la llegada de Depp pondrá mayor peso en la abalanza y así Marvel tratará de compensar la salida de Robert Downey Jr. El expirata no es la única superestrella que pisará las próximas fases del MCU, Christian Bale ya está confirmado como el villano para Thor: Love and Thunder.

