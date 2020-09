Famosa presentadora invita a sus colegas a "salir de la burbuja" y no ignorar lo que pasa en el país

View this post on Instagram

Cuanto dolor !!! Absolutamente desgarrador este video, escuchar como descargan el taser sin piedad, mientras Javier suplica por su vida, sin oponerse, sin defenderse, sin ninguna opción. . Mis redes son un medio superficial donde publico maquillaje, limpieza y las travesuras de mis hijos, no me gustan las noticias negativas, ni siquiera veo noticieros, pero tampoco podemos quedarnos en una burbuja hermética donde las cosas siempre le pasan a otros y a los demás nos resbala. Yo no quiero que este sea un post de odio, lloré viendo ese video y pensé “este pudo ser Sebas” y si! Pudo ser sebas, o tú que me estás leyendo. Hemos dejado de ser solidarios con los demás y esto lo aplico incluso para los mensajes venenosos que muchos suelen dejar ante un cuerpo con celulitis, un baile , una palabra mal dicha, una foto en bikini, una mueca o lo que sea ! Señalamos, juzgamos, masacramos. Somos todos. Siempre lo he dicho, suma, se amable, ayuda… . Ese “Por favor” de Javier te tiene que doler, te tiene que quedar en el corazón. Javier Ordoñez, abogado, Padre de 2 niños, esposo, amigo, hermano, hijo, vida.