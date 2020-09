En redes sociales el noticiero es tema de conversación, y es que le dan palo a Noticias Caracol por polémico titular sobre la muerte de abogado tras abuso policial.

La muerte de Javier Ordóñez es tendencia hoy en nuestro país y ha generado una gran indignación.

Los medios han estado pendientes de este caso, y Noticias Caracol es uno de ellos.

Sin embargo, un titular usado por el noticiero generó molestia entre varios televidentes.

"Murió tras procedimiento policial", aseguró el informativo.

Y aunque el titular no tiene nada en particular, generó controversia cuando fue comparado con uno usado luego de la muerte de George Floyd: "Floyd, asesinado por policías".

De acuerdo con varios televidentes, Noticias Caracol debió hacer lo mismo y no titular con "paños de agua tibia".

Estos han sido algunos comentarios que se han leído en redes:

No, @NoticiasCaracol así no es. Hagan honor a la verdad, a la realidad ciudadana y no le tapen a una institución podría desde años como @PoliciaColombia sus fallas y errores. No es PROCEDIMIENTO POLICIAL. Es ASESINATO en instigación #PoliciaCriminal #LoMataron pic.twitter.com/NUuqrPjc2l

— Ragnar Reagan !! (@GatoSordido) September 9, 2020