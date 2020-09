(FOTOS) La nueva novia de Zac Efron que dejó boquiabierto a más de uno

La pareja del actor causa envidias y críticas. La nueva novia de Zac Efron que dejó boquiabierto a más de uno.

Luego de hacerse famoso tras protagonizar las películas High School Musical la popularidad de Efron no ha parado.

Así queda demostrado con el gran número de seguidores que tiene en sus redes sociales, además de las diferentes noticias que salen sobre el artista en la farándula internacional.

Recientemente Zac fue tendencia en redes sociales, luego de ser visto con la que sería su nueva pareja.

Las seguidoras del intérprete han quedado sorprendidas al verlo con una sencilla mujer, contrario a la despampanante y famosa pareja que muchos creerían que tendría.

La mujer con la que ha sido vista es Vanessa Valladares, de 25 años de edad. Según han comentado medios internacionales, se trataría de una joven mesera que flechó el corazón del actor.

New pictures of zac efron and Vanessa Valladares pic.twitter.com/BKeF5XFCPS

— zalex (@zalex_9400) September 7, 2020