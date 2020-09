Así luce Dominga de 'Pasión de Gavilanes', 17 años después de la novela

View this post on Instagram

Y Dominga se puso brava… Por qué será? Que la habrá enojado! Será Olegario? Ustedes qué piensan? Los leo! No sé pueden perder #pasiondegavilanes por @caracoltv @diaadiacaracoltv @pasiondg2003 @pasionde__gavilanes @pasiondegavilanes90 @reyesyelizondo.uruguay @pdg_argentina @pasiondegavilanes_2003 @pasiondegavilanesargentina @pdg_spain @pasion.de.gavilanes.spain