Andrea Tovar explicó por qué su bebé continúa en incubadora y dio detalles de caótico parto

View this post on Instagram

Y por que no mostrarles el proceso! ….. aquí mi 5 día post parto, haciendo lo posible para estar presente activa , saludable para mis dos bebés, Dios me dio el tiempo para que Lorenzo estuviera fortaleciéndose y yo cuidándome y sanando para cuando llegue a casa!👏🏽🙏🏽 no todo es perfecto, es normal sentirse extraña,no todo está como quisiéramos que este. Las puchecas no están al orden nuestras hormonas tampoco, nuestro cuerpo tiene su proceso (Démosle el tiempo necesario ) AMÉMOSLO respetémoslo ❤️. La naturaleza será tu mejor aliado! Respira- todo tiene su tiempo-respira – se consiente de tu salud emocional y física- respira BRILLA y da la bienvenida a un nuevo ser✨🌟#REALMOM