Sara Uribe subió de peso y decidió mostrar su nuevo cuerpo en traje de baño

Después de tener a Jacobo, entre la lactancia, el corre-corre y otras cosas, mi cuerpo comenzó a cambiar aún más de lo que ya había cambiado: bajé mucho de peso y no era algo que pudiera controlar.🙋 . Tenía las hormonas completamente alborotadas. Muchas personas me escribían por aquí que me veía flaca, garruda, horrible…¡Y no crean que no! 😱A uno esas cosas le afectan también porque es normal…uno también es un ser humano y siente. . Fui donde especialistas, empecé a entrenar, hice de todo y no subía de peso, en cambio…Bajaba más y más. 👇🏻Los pantalones me quedaban volando, nada me servía, se me veían los huesos y eso lo aburre más a uno. . Yo queriéndoles, depronto, subir una fotico bien linda pero sentía que cualquier cosa que subiera iba a ser un "ataque" a como me veía involutariamente.😱 . Así como me ven ahora: con unos kilitos más…Es como soy en realidad y como me gusta estar. . ♥Estos kilos han sido producto de un proceso importante que he tenido para estabilizar mi salud y mi mente, todo en conjunto. Me veo en el espejo y me gusta lo que veo. Me gusta el fondo que tengo. Me gusta esto.♥ . Cuando me escriben mensajes intentando "lastimarme" diciendo: "Estás cachetona, cuídate con la comida, etc…", no me molestan, ¡me alegra! Porque quiere decir que los de afuera también ven el cambio en mí y sin importar si a quien escribe le gusto más flaquita o más llenita, me gusto YO y es suficiente♥ . Todo este mensaje para decirles que cuando hacemos comentarios a otras personas…no sabemos los procesos que esa persona está teniendo, que está llevando.🙏🏻 . El físico no es más que un empaque, que muchos cuidamos un poquito más que otros o que nos interesa más, sí. Pero es un empaque y es uno que refleja muchas cosas que pueden estar pasando.🙏🏻 . Más allá de estar o [email protected] o [email protected] o como sea…Lo importante es mirarse al espejo y sentirse cómodo en la carne de uno, así afuera llueve o caigan comentarios…LO IMPORTANTE ERES TÚ.♥ . Escribo esto porque he recibido demasiados mensajes hablándome al respecto. Si estás pasando por algo similar, [email protected]…A [email protected] nos pasa. ¿Sabes qué es lo mejor? Vas a estar bien.