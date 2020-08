"Resident Evil" confirma su serie de acción real en Netflix

Tras triunfar en el mundo de los videojuegos y en el cine, los zombis "Resident Evil" llegarán a Netflix con su primera serie de televisión, desveló este jueves la plataforma digital.

Con ocho capítulos de una hora cada uno, esta producción, para la pequeña pantalla, contará como "showrunner" (máximo responsable de una serie) con Andrew Dabb, conocido sobre todo por "Supernatural" (2005-2020).

"'Resident Evil' es mi juego favorito. Estoy increíblemente emocionado de contar un nuevo capítulo de esta increíble historia y de llevar la primera serie de 'Resident Evil' a los miembros de Netflix en todo el mundo", dijo Dabb en un comunicado de prensa.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

— NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020