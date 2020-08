"En 'Devs' navegarán por un mundo muy ambiguo": Nick Offerman

Esta serie tiene mucho de tecnología y de suspenso, además de ser muy futurista. En ese sentido, ¿cómo es su relación con la ciencia ficción?

La verdad es que sí soy un gran fanático de la ciencia ficción. Y es que, a pesar de haber crecido en una pequeña ciudad en el medio oeste, en el que este tema no era muy tocado, lo cierto es que me encontré con un bibliotecario que me dio muchos libros que contenían historias muy relacionadas a los fantástico, y sin duda, desarrolló en mí un encanto por los relatos que hablaban de otros mundos, de otras galaxias. Con el tiempo también me convertí en amante de las películas, y por ejemplo, no puede sacarme de la mente cintas como Ex Machina.

Después de su paso por esta producción, ¿qué piensa de las grandes empresas que se dedican al mundo de la tecnología? ¿Cómo es su relación con la tecnología?

Respecto a las grandes compañías pienso que de una u otra manera, nos han hecho la vida más fácil con una gran cantidad de invenciones. La verdad es que deben existir muy pocas personas en el mundo que no hayan tenido alguna clase de relación con la tecnología, así que, en definitiva han ayudado a cambiar nuestras vidas y la manera en que nos relacionamos con el mundo.

Sin embargo, en lo personal, siento que muchas de sus creaciones son un gran distractor para los humanos, generando que nos concentremos más en el aparato tal, que en actividades que realmente podrían hacernos bien. Así que yo intento evitar esas herramientas que siento inútiles.

"Alex Garland es realmente brillante, y cuando trabajas con él te das cuenta de que tiene un cerebro que constantemente está pensando en historias de ficción", Nick Offerman.

Devs también es una serie que nos habla de universos paralelos. ¿Usted cree que nuestro mundo tiene diferentes versiones?

Alex Garland es realmente brillante, y cuando trabajas con él te das cuenta de que tiene un cerebro que constantemente está pensando en historias de ficción. Entonces, él es quien te deja con preguntas como esa que me estás haciendo. Yo por ejemplo me levanto en las mañanas, me hago un par de huevos y me pregunto si estoy viviendo en una simulación. Alex no es tan amigo de esa hipótesis, y yo trato de seguir su idea, aunque tengo mis dudas.

¿Cómo le fue trabajando con conceptos como la computación cuántica, los multiuniversos o la criptografía?

Yo comencé a hablar con Alex varios meses antes de comenzar a trabajar en este proyecto, me dio a leer la historia y me pareció fascinante, muy diferente a lo que se ve actualmente. Y claro, un aspecto que me llamó mucho la atención fue la cantidad de tecnicismos, pero ya trabajando te das cuenta que no es tan complejo usarlos, porque justamente, lo que busca la serie es ser interesante, más no cuadrada, para no cansar al público. Y hablando específicamente de mi personaje siento que se enfoca más en las consecuencias de sus actos, en su propia humanidad, así que, aunque tuve que comprender de mejor manera los conceptos, no tuve que ser un experto en el tema, como otros actores.

¿Cree que la tecnología podría destruirnos, o hasta matarnos, en un futuro?

La verdad me parece un poco extremo pensar en eso, a pesar de que tenemos tecnología cada vez más inteligente. Pero, sinceramente, siento que los peligrosos somos nosotros los humanos, quienes con la tecnología somos capaces de pasar por encima de quien sea. Creo que deberíamos preocuparnos más por otros aspectos como por ejemplo, las estrategias de los gobiernos para acabar con la pandemia, el cambio climático, la pobreza y los recursos naturales que se están agotando.

4 nominaciones a los premios Emmy 2020 tiene esta serie: mezcla de sonido, edición de sonido, efectos visuales y cinematografía para una serie limitada o película.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí