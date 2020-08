Katherine Langford: "'Maldita' es perfecta para los amantes de la fantasía y lo histórico"

Basada en la novela homónima best-seller, Maldita (Cursed, en su título original) es una nueva mirada a la leyenda del rey Arturo, contada a través de los ojos de Nimue, una joven con un extraño legado que está destinada a convertirse en la "Dama del Lago", una mujer con una poderosa aunque trágica historia.

Cuando pierde a su madre, Nimue se embarca en un viaje junto al mercenario Arturo, con quien sale en busca de Merlín. En el camino se encontrarán una serie de obstáculos que pondrán a prueba la valentía de Nimue.

Maldita es una historia de transición a la edad adulta y aunque se sitúa en la Edad Media, los temas que se tratan son de interés en estos tiempos: la destrucción de la naturaleza, el terror religioso y el sinsentido de la guerra, entre otros.

Creada por Tom Wheeler y Frank Miller, la serie es protagonizada por Katherine Langford, quien interpreta a Nimue, además de Devon Terrell (Arturo) y Gustaf Skarsgård (Merlín).

"Maldita es una historia de ficción fantástica y épica basada en una leyenda arturiana, La dama del lago", recalcó Katherine Langford, quien relató cómo su personaje se transforma ante la vista de todos en la serie.

"Seguimos la vida de una joven llamada Nimue, que pasa de ser una persona inquieta y un poco marginada a ser, en muchos sentidos, la mártir de todo un pueblo. Al principio de la serie vemos a Nimue como una joven que está a punto de ser una adolescente y ser una adulta, y está atada aún por el hecho de que aún depende de cierta forma de otros, pero a la misma vez también quiere explorar el mundo y ver algo diferente. Ella pasa de ser alguien muy solitario a ser alguien que ayuda a otros, que le da libertad y coraje a un pueblo de personas que se sienten indefensas", agregó.

2019: el año en que se publicó el libro Cursed, en el cual se basó la serie

La historia tiene varios componentes, entre ellos algo de épica, fantasía e historia. Para esta actriz australiana, esta es "una historia que empodera", pues aunque tiene momentos de tragedia también tiene romance, así como momentos graciosos y devastadores por igual.

"En general es una historia genial. Creemos saber mucho de esta historia, pero nunca la hemos visto así. Lo que me encanta, en particular, es que tiene todos los elementos maravillosos, mágicos y fantásticos que disfrutan los amantes de la fantasía y lo histórico, como yo. Vemos a los hombres, a los reyes, la princesa y los magos pasar por las locuras que tienen que pasar. Todas las batallas, las pérdidas, la tragedia… y piensas 'vaya, es muy duro', pero acá además tenemos una historia contada a través de los ojos de una mujer. Había mucha enfermedad, traiciones, pero además tenemos todos los obstáculos de ser una mujer en esos tiempos. Me hace sentir inspirada, porque no solo como persona era difícil sobrevivir, sino también como mujer", comentó Langford.

Pasando a otro tema, la actriz también se mostró orgullosa de hacer parte de una serie que tiene a un personaje femenino fuerte en el eje de su historia. Reconoció que es algo que se viene dando en años recientes, y confesó que este aspecto era lo que le había atraído definitivamente en el guion para hacer parte de la producción. "En el tiempo en que se desarrolla la historia de Maldita las mujeres tenían que ser extra fuertes, así que ha sido un privilegio interpretarla y no esconder su fuerza. Cuando recibí el guion me sentí inmediatamente atraída por esta historia. Recuerdo que terminé de leerlo dije, 'vaya, me gusta mucho este'. Creo que, creativamente Tom Wheeler hizo un gran trabajo al convertir esta historia en una serie".

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí