José José de 'Yo me llamo' enfrenta demanda de paternidad

#Gracias Bryan Fanier Álvarez, mejor conocido como @manueljoseoficial, o ‘José José’ de Yo Me Llamo en Colombia, está enfrentando en México un reclamo de paternidad por parte de Adriana Arbeláez Gutiérrez, quien afirma haber sostenido una relación sentimental con el cantante en el año 2015 quedando embarazada . La abogada de Adriana Arbeláez, afirma que Manuel José jamás ha puesto la cara y que nunca ha respondido los llamados por parte del juez . . . #ManuelJosé #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed