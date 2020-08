En medio de la cuarentena han surgido oportunidades para estudiar en forma virtual. Este actor ofrece sesiones de comedia digital durante el aislamiento.

Este periodo ha sido aprovechado por el actor Franártur Duque reconocido en producciones del Canal RCN como 'Paraíso Travel', 'El comandante', 'Sala de Urgencias 2' y 'Pambelé', entre otras para compartir su experiencia.

Este intérprete presentó por estos días 'La vida brilla si le pones comedia', una iniciativa digital con la que busca enviar mensajes de apoyo en medio de la pandemia y el aislamiento.

“Los años de experiencia me han dejado una lección: para poder inspirar es necesario, antes, saber compartir. Hoy quiero transmitir lo que este camino me ha enseñado, llegar a todas las personas que estén dispuestas a crecer y ser mejores profesionales; inspirarlos al compartirles lo que he aprendido para tener una vida decente, calmada y feliz, haciendo lo que aman”, dijo Franártur Duque.

Las sesiones son dictadas a través de la cuenta de Instagram del actor.

En sus inicios lo llevaron a ser copywriter, guionista y asistente de dirección por más de 7 años. Escribió y dirigió la sección humorística de un programa de TV por 2 años fuera de Colombia (Butaquito). Escribió para el comediante Andrés López en uno de sus programas (Andrés López de Noche).

Luego se involucró en la industria publicitaria como Actor de Marca y Voice-Over. A lo largo de su trayectoria ha sido la imagen principal en más de 80 spots para marcas de primer orden en América Latina, y la voz de más de 200 piezas comerciales realizadas: Poker, Blancox, Burguer King, Seguros Bolívar, Smart Fitt, Iqos, Coca Cola, La Especial, Del Valle, Bimbo, BMW, El Tiempo, ETB, Samsung, Éxito, entre otras.

Como arista, Franártur Duque ha estado siempre impregnado de comedia. Tuvo un personaje cómico dos años al aire en un programa de TV fuera de Colombia. Además es el autor de 8 rutinas de Stand up comedy que presentó en diferentes escenarios de Latinoamérica, desde el 2003.

Por ello el artista desea compartir su conocimiento con aquellos que deseen aprender las claves de la comedia.

Actualmente está creando, escribiendo, produciendo y dirigiendo sus propios proyectos de comedia en distintos formatos.

Tiene interés en generar una industria de comedia para Latinoamérica y en paralelo "ayudar a crear una mejor sociedad a través del arte, la risa, la buena onda y la unión".

