Un impresionante elenco podría reunir Ridley Scott, el cineasta detrás de "Gladiador" y "Alien", para la película biográfica sobre Maurizio Gucci, el ex director de la marca de moda.

Según informa el portal estadounidense Deadline, Lady Gaga ya estaría vinculada al proyecto, en donde interpretaría a Patrizia Reggiani, ex pareja de Gucci y quien fue juzgada y condenada por orquestar su intento de asesinato en las escaleras de su oficina en 1995.

Para acompañar a la cantante, el medio asegura que se está en conversaciones con actores del calibre de Robert de Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto.

También aparecen mencionados otros intérpretes, como Jack Huston y Reeve Carney.

Cabe mencionar que este sería el primer proyecto de Lady Gaga tras "Nace una estrella", la película dirigida por Bradley Cooper que le brindó un Oscar a la mejor canción original por "Shallow", además de ser nominada como mejor actriz.

La producción audiovisual estará basada en el libro The House of Gucci. Y, aunque aún no hay fecha de estreno, se sabe que será muy exitosa como las anteriores películas del memorable director Ridley Scott.

El impresionante elenco que reuniría película sobre Gucci

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: