'Fait vivir', el nuevo documental del director colombiano Óscar Ruiz Navia

¡Llegó la hora de Enkumbiarnos y retomar la carretera con FAIT VIVIR! Estamos muy felices de contarles que FAIT VIVIR tendrá su Estreno Mundial Online el próximo 14 de Agosto con toda la fuerza del jaguar DOCCO El baile, la esperanza y la música, inundarán nuestras vidas por esos días. En asocio con la Cinemateca de Bogotá, La Cinemateca del Museo La Tertulia y la Cinemateca Municipal de Medellín podrán ver la película en Colombia a través de la Sala Virtual de La Cinemateca de Bogotá y en el resto del mundo en -> https://docco.mowies.com/ No se despeguen de las redes de Contravía Films para encontrar toda la información sobre este tan anhelado estreno. “Fait Vivir: Hace Vivir” #DanzariDanzariPourChangerLaRealytiti #FaitVivir #FaitVivirHaceVivir. Una producción de Contravía Films en coproducción con Telepacifico y Productions Girovago

