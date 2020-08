La fallecida actriz que no quiso saber nada más de protagonista de 'Pasión de gavilanes'

La fallecida actriz habló pestes de protagonista de 'Pasión de gavilanes'.

Una de las novelas más exitosas de Telemundo y RTI, de los últimos años, fue el 'culebrón' 'El cuerpo del deseo'.

El 'remake' de 'En cuerpo ajeno', novela colombiana de 1992, tenía guión de Julio Jímenez, también guionista de 'Pasión de gavilanes'.

En esta, los protagonistas eran la mexicana Lorena Rojas y el galán de 'Pasión de gavilanes', Mario Cimarro.

Y aunque en escena siempre se vieron enamorados y con el deseo a punto de explotar, tras cámaras esto no fue así.

Lorena Rojas, fallecida por cuenta del cáncer de seno que tenía, hace ya cinco años, confesó que nunca se llevaron bien.

La protagonista de 'El cuerpo del deseo', aseguró que los comportamientos problemáticos de Cimarro los alejaron.

Y es que la tensión era tanta en el set de grabaciones, que nunca se saludaban o despedían.

Según Lorena (QEPD), Cimarro era conflictivo. Otras co-estrellas aseguraron que Cimarro era grosero en las grabaciones.

Estos problemas recuerdan los que tuvo con la mexicana Ninel Conde, que aseguró que Cimarro la ultrajó.

Lorena Rojas, cuatro años antes de fallecer, habló con medios sobre esto y dijo que no volvería a actuar con él.

Una sorpresa grande llegó cuando fallecida Lorena, el galán de 'Pasión de gavilanes', emprendió una lucha por ella.

Tras fallecida, Mario pidió crear un fondo para ayudar a la hija que quedó de Lorena.

También denunció Telemundo por los tratos que recibió la mexicana por la programadora estadounidense.

“Él y yo nunca nos llevamos. No hubo una relación cordial de trabajo en ningún sentido. Es una realidad y no hay por qué ocultar. Al público no se le puede mentir”, fueron las palabras de Lorena Rojas, años antes de morir.

“Siempre de alguna manera teníamos como mala relación y teníamos roces y no estábamos al 100% tranquilos en escena. Nunca nos llevamos bien. Traté de alguna manera, no pude, pero tampoco insistí porque no era algo que me fuera a quitar el sueño”, confesó Lorena.

