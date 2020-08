View this post on Instagram

¿Pero qué es estooo? 😱😱 . . Aaahhh, están practicando para el versus de hoy de la escena 🤣🤣 ya quiero ver esto, después de @noticiascaracol del mediodía . . . . . . . . . . . #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed