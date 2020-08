Películas y series para ver hoy viernes 14 en la pantalla chica

"Más allá del género, lo que realmente importa es el espíritu de la canción": Vicentico

Entrevista. Publimetro habló con el artista sobre ‘No tengo’, tema en el que decide darle una nueva forma a ‘Ain’t Got No, I Got Life’ de Nina Simone.

Música. Este cover hace parte de su nuevo álbum, y el artista también nos contó detalles de esta producción.