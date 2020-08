El hecho ocurrió cuando participó en un reality en Perú. Manuela Gómez confesó que casi muere por culpa de unas pastillas adelgazantes.

Por medio de su cuenta de Instagram, Manuela Gómez se sinceró con sus seguidores y contó un duro momento que pasó en su vida.

La confesión la hizo en medio de la popular dinámica de 'preguntas y respuestas', luego de que uno de sus seguidores le indagara sobre una anécdota de su viaje a Perú.

Gómez confesó que estuvo a punto de morir por culpa de tomar unas pastillas para bajar de peso.

Según comentó, por tomarse la pastilla sin agua, se le atascó en la garganta y estuvo a poco de ahogarla.

"Me tomé la pastilla con la saliva… se me atrancó en la garganta… casi me ahogo, yo era salivando para poder salvarme", comentó la exprotagonista de novela.

Por fortuna la situación no pasó a gravedad.

