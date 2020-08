Gran indignación causó el cantante al referirse de la ciudad. Adriana Lucía se despachó contra Camilo Echeverry y sus desatinados comentarios sobre Montería.

El cantante paisa Camilo Echeverry fue tendencia en redes luego de hablar de la ciudad que lo vio crecer.

Tras referirse a Montería como "un pueblito pequeño" en el que "el cantautor, el artista, no existe", causó críticas en redes sociales.

Internautas lanzaron todo tipo de críticas al intérprete por no medir sus palabras.

Incluso, la cantante Adriana Lucía no se quedó callada y se despachó contra Echeverry y sus desatinados comentarios.

"Camilo es un pelao' talentoso y un gran ser humano que estuvo tremendamente descachado en una entrevista", fueron parte de las palabras que expresó por medio de su cuenta de Twitter.

En sus palabras se mostró preocupada por el desconocimiento de los jóvenes y la historia de sus ciudades.

"(…) me parece muy preocupante y triste es el desconocimiento absoluto de la historia, la de nuestros cantautores que han resistido por años", puntualizó la artista.

A mí no me ofende para nada que digan que Montería es un pueblito artesanal porque la verdad no tengo ni idea qué quiere decir eso. Lo que sí me parece muy preocupante y triste es el desconocimiento absoluto de la historia, la de nuestros cantautores que han resistido por años.

— Adriana Lucía (@AdrianaLucia) August 11, 2020