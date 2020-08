"Necesitamos series que nos hablen de la historia latinoamericana": Marcela Mar

La evolución de su personaje ha sido muy grande a lo largo de las temporadas, y con eso me refiero a que tiene cada vez más protagonismo y ha sacado a flote toda su maldad…

Ustedes saben que algunos personajes de la historia hacen parte de la vida real y hay otros que son híbridos entre varios personajes, y justamente Berta es uno de ellos. Berta es una mujer muy ambiciosa y una política que quiere convertirse en la próxima presidente de México, sin importar a quién tenga que lastimar.

Y además de eso, Berta es un arma de doble filo. Y con eso me refiero a que es una doble cara, que aparentemente lucha por la desigualdad, que está buscando equidad en la sociedad, cuando en realidad, a medida que va transcurriendo la historia, los televidentes se van dando cuenta de que todo lo que está haciendo es una estrategia política y familiar para quedarse con el poder, y de paso, con el dinero.

Después de su paso por esta serie, ¿qué similitudes encuentra entre la historia colombiana y la mexicana, respecto al narcotráfico?

Siento que hay algunos puntos en común, y no solamente entre Colombia y México, sino en Latinoamérica en general. Obviamente cada nación tiene su propia historia, pero hay algunos aspectos en los que tienen muchas similitudes. Las mafias alrededor de la drogas han llevado una corrupción enorme a todos los círculos del poder. Por ejemplo, tanto en Colombia, como en México, todos hemos sido testigos de ese afán de poder y de dinero que se ha ido metiendo poco a poco en la política. Y la serie nos da un ejemplo claro de eso, y es que nos va mostrando a 'El Chapo' creciendo en su línea de poder, al mismo tiempo que lo hace Conrado Sol (Humberto Busto) en la política. Y estos dos personajes, de manera paralela, van creciendo porque están unidos y han logrado una terrible, pero gran alianza.

Otra semejanza tiene que ver con las peleas por el poder luego de la caída de grandes mafiosos y el desarrollo de nuevos y grandes clanes que quieren heredar esos poderes. Grupos que han ido acabando con poblaciones civiles por temas como los cultivos. Creo que eso nos sirve de espejo retrovisor en todos los países de Latinoamérica.

Marcela Mar es una mujer que siempre intenta ser diferente en la televisión, y con este personaje vuelve a lograrlo…

En mi carrera he procurado ser versátil, escoger personajes disímiles y que tengan historias interesantes. Me encanta ser parte de universos diferentes. Ese ha sido uno de mis compromisos como artista. Así que, aunque ya había estado en producciones relacionadas con el narcotráfico, ninguno de los personajes se parecía a Berta. Y es que en esta ocasión me enfrenté al reto de la política, y además, me convertí en mexicana. Y creo que eso también tiene mucho que ver con la preparación, porque más allá de tener un personaje, es poderlo crear y darle una verdadera esencia. Con eso me refiero a que requiere más que leer un libreto. Siempre he intentando ahondar, investigar y entender su humanidad.

¿Qué les puede decir a los detractores de esta clase de series?

Tal vez como latinos nos sentimos agotados de seguir viendo este tipo de series, pero para mí hay dos verdades. La primera tiene que ver con que en países de Europa y Asia son amantes de este tipo de producciones, así que no podemos dejar de hacerlas. Y la segunda, y la más importante, es que nosotros tenemos que conocer nuestra historia para no repetir los errores.

13 episodios tiene la última temporada de El Chapo, que contará tres grandes momentos en la historia del narco: la fuga por el túnel, las elecciones del nuevo presidente y la extradición a Estados Unidos.

