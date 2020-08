¡Ella es la despampanante esposa de Alejandro Palacio, protagonista de 'Rafael Orozco'!

View this post on Instagram

Recuerdo mucho nuestros planes favoritos, deseábamos un domingo para ir a la playa o a la piscina, tomaba sol en pequeñas dosis, comíamos pescado frito con arroz con coco y patacones; éramos completamente felices🤩. Confiando en Dios,esos días volverán 🙏 #enelmarlavidaesmassabrosa #tancercaytanlejos #tanning