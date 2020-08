Carolina Guerra fue sorprendida con lujosa fiesta de cumpleaños.

View this post on Instagram

Que me iba a imaginar yo que mi esposo divino (que es el peor para disimular) iba a orquestar semejante sorpresota!!! Mis amigos más cercanos manejaron HORASSSS para sorprenderme en el cuarto de la casa en donde íbamos a pasar mi cumpleaños. Es que todavía no lo creo, todo lo que organizaron, el sacrificio que hicieron para hacerse los exámenes médicos, el amor que le imprimieron a cada detalle en cada esquina, construir un Karaoke, aka CARO’OKE, Banda de rock en español, ponqué con la bandera de mi Colombia que tanto amo y mis perritos, Archie con sombrero vueltiao’ jajaja. Pensaron en TODO! No se que hice para tener tanto amor a mi alrededor. Dios mío GRACIAS. En estos tiempos de tanta incertidumbre y distancia, de tanto extrañar a la familia, este amorcito se valora y agradece más que nunca. Gracias amigos, mi familia elegida. GRACIAS MI AMOR @dreubenjr ❤️ @mizzchoi @mr_gianpaolo @raisethemoral @brauliyoo @ryanbotwinick @gabyshap18 @ryan_shapiro @hismajestyjudahisvaran @adamg24k @whittakerrr @yossalos @tessanwallin @leopoldcc @smashleybell @jywoodward @rzaroff BEYOND GRATEFUL FOR EACH ONE OF YOU 💛💙❤️