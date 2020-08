Evaluna Montaner contó la verdad sobre su voto de castidad con Camilo Echeverry

View this post on Instagram

¡Activar el sonido!🔊 Evaluna Montaner confesó por primera vez porqué decidió llegar virgen al matrimonio 👰🏻 La actriz reveló que fue una decisión que tomó a sus 15 años directamente con Dios 🙏🏽 No obstante, aclaró que no fue fácil ya que muchas personas le decían que era una mala idea 😥 Además, reveló que para Camilo fue duro, ya que sufrió mucho, pero que sin duda alguna su esposo fue el mejor hombre del mundo 💕 Por último, se refirió a las constantes burlas y memes que les hacen en las redes sociales por sus constantes muestras de amor😅 Cabe mencionar que el noviazgo duró 5 años y actualmente tienen 5 meses de casados 👫🏻