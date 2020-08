¡Chespirito sí volvería a la televisión a pesar de todo!

View this post on Instagram

Los seguidores de ‘El Chavo del 8’ dejaron de verlo pues las emisiones quedaron suspendidas. Pero habrán sorpresas. 😱 La marca Grupo Chespirito planea más productos, como contenidos de animación, cómics, remakes, series y películas, alrededor de los personajes a los que su padre dio vida. De hecho, desde el año pasado, se adelanta el proyecto de una bioserie que cuente la vida de Roberto Gómez Bolaños. 👇🏼 Lee la nota completa en la APP de VEA ✅ Link en nuestras InstaStories.