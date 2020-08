Claudia Bahamón compartió sentido mensaje para camarógrafo de RCN que murió por COVID-19

View this post on Instagram

Hoy me desperté con esta triste noticia que me ha tenido todo el día con el corazón roto y me produce una inmensa necesidad una vez más de usar mi voz para lo que realmente vale la pena en estas plataformas. Luego de tantos meses nos empieza a pasar que nos volvemos inmunes a las noticias y a nuestras realidades. Que nuestras ganas infinitas de libertad nos llenan de irresponsabilidad al tratar de evadir la verdad del COVID-19 Pero el virus así muchos digan “al algún día igual a todos nos va a dar” no significa que todos podremos salvarnos. Diariamente mueren miles y millones de de personas en el mundo. Hoy sentí como si me tocara de frente. Arge como cariñosamente le decíamos quienes lo conocimos, (aunque hace rato no lo veía) se lo llevó el COVID. Carajo! si que duele!!!. Entonces paso por acá para PEDIRNOS ENCARECIDAMENTE QUE NOS CUIDEMOS. Abrazos hasta el cielo querido Arge. Y envío un cariñoso abrazo a sus familiares y compañeros de trabajo en mi adorado @canalrcn @noticiasrcn