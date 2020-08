View this post on Instagram

Enfrentada a la inmensidad del tiburón ballena! (En la foto no se alcanza a ver la magnitud de esta belleza de animal, pero era realmente impactante estar tan cerca de este tiburón en el Mar de Cortés) Lo estuve rodeando por casi 30 minutos, él me seguía, yo lo seguía, decidió ir lentoooo mientras lo miraba, mientras me deleitaba con su perfección. Wow! Gracias Dios, gracias vida por este regalo que jamás olvidaré.