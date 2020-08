Aunque es una de las presentadoras más admiradas, Andrea Serna reveló cuál es el "defecto" que le generaba inseguridad.

La presentadora del Desafío Súper Humanos es una de las más populares en el país.

Esto, gracias a su extensa trayectoria en televisión, y porque se ha cuidado de los escándalos en su vida personal.

De esta manera, muchos la conocen solamente por su profesionalismo.

Lo que pocos saben es que, al igual que cualquier persona, Andrea Serna también ha batallado con sus inseguridades.

Una de estas, tal como comentó en sus redes sociales, era por estar "demasiado delgada".

Siempre sintió que le gustaría no ser tan "flaca", pero no siempre fue tan juiciosa con el ejercicio como ahora.

Si bien aclaró que no se refería a esto como una "inseguridad" per se, sí comentó que era algo que no le gustaba mucho de su físico.

También, contó que cuando estaba en la universidad solía buscar maneras de subir de peso como fuera.

No obstante, algunas de estas ideas no eran del todo saludables y eventualmente entró en razón.

Hoy en día acepta su cuerpo y ha procurado ganar musculatura para no verse muy delgada y sentirse mejor consigo misma.

