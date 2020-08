Tras conocerse la noticia, ahora se muestra cómo quedó el rostro del actor de Amor sincero que recibió un disparo.

Se trata de Mauricio Bastidas, quien recibió el tiro en medio de un robo en el centro de Cali.

De acuerdo a lo contado por el actor, dos hombres intentaron robarle el celular.

Y en medio del forcejeo, terminaron disparándole en el rostro.

Sin embargo, el drama de Mauricio no terminó allí.

Y es que ahora necesita una cirugía para recuperar el rostro que tenía.

Por esa razón, decidió empezar una campaña para recaudar fondos, pues no tiene todo el dinero para entrar al quirófano.

“Se está haciendo esta campaña para recoger fondos para poder hacerme la cirugía ya que los cirujanos accedieron a hacerla mucho más barata, pero de todos modos hay que pagar algo”, explicó el actor en un video compartido en Instagram por el programa Lo sé todo.

Y agregó: “Pena me daría estar robando o en alguna vaina donde ustedes me vieran mal parado, pero quiero seguir trabajando. No me va a embellecer porque yo nunca he sido bonito, pero sí a volver a tener el rostro como lo tenía”.

Así quedó el rostro del actor de Amor sincero que recibió un disparo en medio de un robo

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí