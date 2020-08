Claudia Bahamón enamoró a sus seguidores con foto en la playa.

View this post on Instagram

¡Queridos! Es tiempo de RECONECTARSE con lo esencial! 🍃💚♻️ Aquí vamos de nuevo! Les presento con amor #Reconnect, la segunda colección sostenible de edición limitada de #MaajixClaudia , hecha con telas recicladas de botellas PET. Vivimos en un paraíso llamado planeta tierra 🌎 y es nuestra misión cuidarla y protegerla. 💚 71% poliéster reciclado. 💚 72% menos emisiones de CO2. 💚 92% menos consumo de enegía. 💚 98% menos consumo de agua. Link en mi Bio, o en @beclaworld o en @maajiswimwear para comprar!!!!! 🌱 Ph @andresespinosaphoto Makeup @elizabethulloabeauty Hair @donebymii