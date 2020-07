Aunque nunca había hablado del tema, comentó el temor que sintió en ese momento. La millonaria suma que Kiko rechazó a Pablo Escobar para animar la fiesta de una de sus hijas.

Para muchos el nombre de Carlos Villagrán, quien interpretó al emblemático personaje de 'kiko', trae grandes recuerdos de la infancia.

Este hombre admirado por muchos, recientemente dio unas declaraciones que dejaron sin palabras a más de uno.

Según comentó Villagran para el canal América TV, de Argentina. En una ocasión rechazó una millonaria suma a Pablo Escobar por animar la fiesta de una de sus hijas.

El hecho ocurrió en una de sus visitas a Colombia, justo cuando se hospedó en el hotel Tequendama en Bogotá.

"Estaba en el hotel Tequendama, en Bogotá, cuando me llaman de la recepción y me dicen: ‘Hay tres personas que quieren hablar con usted’. Pensé que eran periodistas" comentó Carlos a las cámaras.

Según reveló al recibir a los sujetos, estos le ofrecieron la suma de hasta un millón de dólares. Todo para que animara la fiesta de Manuela, una de las hijas del capo.

"Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron una chequera, me la pusieron en una mesita de centro, la abrieron. Me dijeron; ‘Mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera, hasta un millón de dólares", fueron las palabras del humorista y actor.

Kiko además confesó el temor que sintió en el momento que supo quienes eran los que se encontraban frente a él.

Además confesó que con temor inventó a los tres hombres de Escobar, que no podía hacer la función, ya que una cláusula de su contrato se lo impedía.

"Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula en la que decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron, cerraron las chequeras, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron."

