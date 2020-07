'Combate Space' se reinventa con una edición especial de 'Mortal Kombat'

La vida cambió completamente luego de la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, la sociedad y las diferentes industrias han sabido adaptarse, y la televisión ha sido un ejemplo claro de eso. De seguro usted habrá escuchado o habrá visto Combate Space, que por años les ha presentado a los televidentes los momentos más impactantes y emocionantes del boxeo. Sin embargo, al estar prohibido el contacto físico, el programa decidió reinventarse y unirse a los eSports.

En su nueva propuesta, Combate Space buscó a ocho boxeadores profesionales de talla mundial, quienes se enfrentan en peleas en Play Station jugando la más reciente versión de Mortal Kombat.

"Creo que lo primero que se debe decir es que los televidentes van a estar impresionados con la evolución del juego, hablando específicamente de las gráficas. Sin duda, no se asemeja en nada a esas primeras versiones de hace tantos años, así que está bueno volver al juego y poder ser testigo de su evolución", le contó a Publimetro Christopher Díaz, uno de los boxeadores que hace parte de esta versión especial del programa.

Por su parte, José Pedraza, también boxeador, agregó lo siguiente: "Este es un videojuego que es capaz de hacer todo con la mente humana. Y con esto quiere decir que puede sacar lo mejor, pero también lo peor de una persona. Entonces, creo que se divertirán al vernos en esta faceta, porque una cosa es estar en un ring, y otra completamente diferente el estar frente a una consola".

En cuanto a la dinámica de la competencia, en cada entrega de Combate Space: especial Mortal Kombat 11, se presentarán tres peleas a muerte. Quien sume más puntos gana el combate y pasará a la final del torneo, en la que se enfrentará al ganador de otra llave y buscará quedarse con el cinturón de esta edición especial.

"Este es un juego de artes marciales, y el boxeo es un arte, así que ambos se relacionan completamente con los términos de defensa y ofensiva. En ese sentido, lo que se práctica en la vida real sirve bastante a la hora de tomar el control y apoderarse de un personaje. Y a su vez, lo que se ve en la pantalla, jugando, funciona bastante para la vida real. Así que, al final del día, te estás divirtiendo al mismo tiempo que prácticas y aprendes", sumó José.

Y claro, esto sin duda alguna es 200% novedoso para los deportistas, pero también para sus comentaristas. Ese es el caso de Víctor Silva, quien por muchos años le ha regalado sus voz a las peleas y a los televidentes, pero ahora tiene que enfrentarse al reto de comentar un pelea dentro del mundo de los videojuegos.

"Honestamente hicimos una mezcla de boxeo y gamers. El estilo es el mío, el de siempre, pero tuve que prepararme. Estuve en sesiones de entrenamiento con tres grandes gamers, a quienes escuché narrar, pero además, me dieron términos, y entonces empecé a aprender el verdadero significado de palabras como Fatality y Brutality, y por supuesto, también indagué en toda clase de combos y agarres. Ha sido algo muy divertido, pero sobre todo, le ha dado un nuevo aire a mi experiencia laboral, y es que me sacó de mi zona de confort y me llevó a plantearme otras ideas sobre mi trabajo, el boxeo y los deportes en general", aseguró Víctor.

Si aún no ha visto esta edición especial de Combate Space, podrá hacerlo los sábados a las 10:00 p.m., obviamente, por Space. ¡Y qué gane el mejor!

15 de agosto será la fecha en la que se conocerá al gran campeón de Combate Space: especial Mortal Kombat 11.

