¿Y la ley? Andrea Valdiri viajó a Medellín y realizó ostentosa fiesta de cumpleaños.

View this post on Instagram

GRACIAS MI GENTE DE MEDELLÍN❤️ Le doy gracias a Dios por ponerme personas así en mi camino. 🙏🏻 LOS AMO💋 @clinicamparoaguirre ❤️ . Fotos: @laesquinadejulian Decoración: @dekoncepto Coctelería: @nitrumcocteleria Dj: @vertigologistik Cena: @destellodesabor Postres: @bizcocheria_francesa