Actor fue invitado para hablar de 'Rafael Orozco', y dijo que ni se acordaba de la novela y el personaje

Un momento para risas se dio hace poco en la tv, cuando un actor fue invitado para hablar de Rafael Orozco, y dijo que ni se acordaba de la producción.

Se trata de Jairo Camargo, quien en la novela le dio vida al papá de Silvia, uno de los amores de Rafael Orozco.

El actor fue uno de los invitados a Día a Día esta semana.

Y el objetivo era hablar de este, y otros personajes en su carrera artística.

Sin embargo, cuando le preguntaron por su personaje en la novela de Caracol, aseguró que no se acordaba de él.

"Un día me encontré con Laura (Londoño), estábamos trabajando en otro proyecto, y me dijo que había sido mi hija en la novela. Yo le dije que ni me acordaba".

Y aseguró que su problema no es de memoria.

"A mí no es que me falle la memoria, es que simplemente voy desechando".

Al final, los presentadores terminaron muertos de risa con estas y otras ocurrencias.

Cabe mencionar que Rafael Orozco se emite de lunes a viernes a las diez de la noche.

