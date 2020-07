Epa Colombia casi es condenada a 23 años de cárcel, por mal asesoramiento de los abogados.

View this post on Instagram

¿23 años de cárcel?🤯 Epa Colombia confesó que tras los daños ocasionas le dieron más cárcel a ella que a una persona que viola y mata en Colombia😱 Asimismo, aseguró que por poco va a prisión y que aún su condena no está fija ya que el proceso está en la Corte Suprema de Justicia😰