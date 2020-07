Por primera vez en su historia, el programa Festivales al Parque estrena imagen

View this post on Instagram

Hoy nuestro famoso #ProgramaFestivalesAlParque estrena imagen propia como una nueva faceta de transformación. 💥💥💥🤩🥳😎 . Un diseño que recoge los frutos del pasado y los retos de los nuevos tiempos para unir a la ciudadanía en diferentes espacios de encuentro alrededor de la música. . Pieza gráfica: @cris_cont_ra del Instituto Distrital de las Artes – Idartes . ¡El sello de las nuevas oportunidades para la música en Bogotá! Entérate en www.idartes.gov.co