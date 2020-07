¡Sin pelos en la lengua! Cata Gómez respondió a quienes la critican por su delgadez.

View this post on Instagram

Si 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 puedes 𝚙𝚎𝚛𝚍𝚎𝚛… Sino 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 estás 𝚙𝚎𝚛𝚍𝚒𝚍𝚘🥊! @everlastlatino 📸1 ó 2??? Entre otros temas les subí a mis stories esta delicia de entreno con mi partner @juanpablollano en este solecito delicioso de mi #medellin que por cierto no puede haber un mejor filtro… miren que luz tan bonita la de mis fotos☀️✨⚡️🙌🏼