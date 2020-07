(Video) Lina Tejeiro tiene que usar nalgas de espuma luego de su cirugía

Luego de pasar por el quirófano, ahora Lina Tejeiro tiene que usar nalgas de espuma en medio de su recuperación.

Hace unas semanas la actriz colombiana reveló que había tenido que someterse a una cirugía para retirar los biopolímeros de sus nalgas.

Desde ese momento ha mantenido informada a sus seguidores, contándoles detalles de su recuperación.

Y sin duda, Lina se mantiene tranquila y conserva su humor de siempre.

Así lo dejó claro en un nuevo video en su Instagram, en el que confesó que tiene que poner espumas en sus nalgas para evitar maltratarlas durante la recuperación.

Lina, muerta de risa, aseguró que se no imaginaría tener unas nalgas tan grandes.

"Tengo un problema renal… renalgón. Todavía no he preguntado cuánto tiempo tengo que usar las espumas, pero la verdad me siento muy chistosa. O sea, no me imagino con el trasero así de grande".

Las graciosas imágenes las podrá ver a continuación:

