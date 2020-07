Primer vistazo de 'The New Mutants'

Este jueves 23 de julio se llevó a cabo el panel de Los Nuevos Mutantes (The New Mutants) en la nueva edición virtual de Comic-Con San Diego ([email protected]), que contó con la presencia del director Josh Boone, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, Henry Zaga y Bill Sienkiewicz, el célebre artista gráfico que comenzó ilustrando las novelas gráficas de Los Nuevos Mutantes en 1984.

The New Mutants será una película de suspenso y terror original ambientada en un hospital aislado donde un grupo de jóvenes mutantes se encuentra internado para su observación psiquiátrica. Tras una serie de hechos extraños, se pondrán a prueba sus nuevas habilidades como mutantes, y sus amistades, mientras luchan por salir de allí con vida.

Los Nuevos Mutantes cuenta con la dirección de Josh Boone (Bajo La Misma Estrella) y fue escrita por Josh Boone y Knate Lee. La película es protagonizada por Maisie Williams (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (GLASS), Charlie Heaton (Stranger Things), Alice Braga (Predators), Blu Hunt (The Originals) y Henry Zaga (13 Reasons Why). Simon Kinberg, miembro de la Asociación de Productores Americanos (Producers Guild of America, PGA), Karen Rosenfelt, PGA, y Lauren Shuler Donner son sus productores, y Stan Lee y Michele Imperato Stabile, los productores ejecutivos.