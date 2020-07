"Me siento orgulloso de que ahora Nile Rodgers haga parte de la música colombiana": Manuel Medrano

¿Cómo define a Cielo?

Cielo está inspirada en ritmos funky que han hecho parte de mi vida desde siempre, desde que me gusta la música. Así que es un sueño haber creado y lanzado una canción en este género, y sobre todo en la compañía de Nile Rodgers. Y justamente, el nuevo disco que se viene está inspirado en géneros como el funk, el R&B y el rock, además de estar cargado de sentimientos muy positivos.

Esta canción se siente muy atemporal, ¿era la intención desde un comienzo?

Sí. Desde el comienzo pensamos con Nile que esta debería ser una canción atemporal, que cualquier persona pudiera escuchar en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de su vida. Y también queríamos que el tema llevara a las personas por un viaje por el tiempo, a través de la historia de la música. Y creo que logramos el objetivo porque Nile es un artista sin precedentes, que está conectado a la música de siempre, pero también a la de ahora, así que resultó ser muy fácil para él lograr este sonido.

¿Cómo llega Nile a esta canción?

Me lo presentó un amigo que sabía que yo soñaba con trabajar con él, y a raíz de que escribí esta canción este año con unos amigos, y que pensamos que estaría chévere meterle el lado funky, decidí arriesgarme y contactar al mejor para esto, y lo logramos. Lo conocí, hablamos un poco a la distancia por email, le pasé la letra, se conectó muchísimo con ella y me dijo que tenía un hit en las manos.

Luego de eso hablamos del sonido y le conté que queríamos que los instrumentos se sintieran mucho para que los jóvenes, al escucharla, desearan aprender a tocar alguno. A Nile también le encantó la idea, así que está cargada de instrumentos y la presencia de cada uno de ellos se siente mucho.

"Yo desde niño escuchó funk y disco. Y ahora que he podido combinarlo con mi música me ha parecido fenomenal", Manuel Medrano.

El videoclip cuadra a la perfección con la canción, y es que nos muestra un cielo disco, donde el Dios es Nile Rodgers…

El guion fue escrito por mí y la idea original venía de una historia de ficción que habíamos trazado desde Buena. Y debido a nuestra nueva normalidad decidimos darle un giro y hacerlo animado. Trabajamos con un equipo francés muy talentoso, y aunque jamás imaginé hacer un video animado, resultó ser muy divertido y a los fanáticos les ha gustado.

En cuanto a la historia está relacionada al cielo y a la pregunta de siempre respecto a que si existe, ¿cómo es? Y bueno, nosotros somos músicos, así que quisimos darle nuestro toque personal, pensando el cielo como un lugar muy artístico.

¿Qué parte de Manuel Medrano quiere mostrar ahora con Cielo y el disco que viene en camino?

Yo siempre he sido un artista que ha apostado por conectarse con sus emociones, y como cualquier ser humano, paso por diferentes facetas en mi vida, algunas introspectivas, otras metafóricas y varias llenas de emoción, de alegría. Ustedes ya han visto esa parte metafórica e introspectiva, pero ahora estoy pasando por la emoción y quiero que la vean con mis nuevas letras y esa exploración musical que estoy haciendo por otros géneros. Siempre he pensado que si la música te da la posibilidad de explorar diferentes géneros, por qué no hacerlo.

En cuanto a sus letras, sus últimas canciones han estado cargadas de mucho amor. ¿Qué representa ese amor en su vida actual?

Mi música muchas veces no traduce mis momentos, pero sí puede ser una bitácora de mis emociones, de lo siento constantemente, de lo que hay dentro de mí. Y como ya había dicho antes, ahora estoy lleno de alegría y de tranquilidad, aunque también he pasado por instantes de nostalgia, y finalmente esos instantes me han demostrado que el amor puede salvarnos, y no solamente el amor de pareja, también el de la familia, el de los amigos.

4 millones de oyentes mensuales tiene Manuel Medrano en Spotify.

