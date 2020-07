Muy a su estilo despejó la duda que algunos tenían. (Video) Carla Giraldo respondió a incómoda pregunta sobre si fue prepago.

La actriz y empresaria, Carla Giraldo, ha sido reconocida desde el inicio de su carrera por su talento y belleza.

Y a lo largo de los años las críticas hacía Giraldo no han faltado. Tanto su cuerpo como su vida personal ha sido centro de todo tipo de comentarios.

Recientemente realizó en su cuenta de Instagram, la popular dinámica de 'preguntas y respuestas' para estar en contacto con sus seguidores.

En medio de la dinámica le realizaron una odiosa pregunta que la actriz respondió muy a su estilo.

"¿Fuiste prepago?", le indagó uno de los usuarios a Carla. A lo que ella respondió que no, ya que siempre ha tenido un plan de celular completo.

"No simpre he tenido plan completo, pago datos, 3G, todo", comentó con humor dejando claro que no.

