Se sinceró con sus seguidores y dejó a más de uno sin palabras. "Le he sido infiel a Juanse": Johanna Fadul revela delicada intimidad.

Para muchos es conocida la relación entre Johanna Fadul y Juanse Quintero, joven pareja de la farándula colombiana.

Recientemente la actriz dio de qué hablar, al revelar una delicada intimidad.

Según comentó Fadul, le fue infiel a su esposo Juanse, pero con un aparato médico, ya que le realizaron una duro complicado examen por un problema hormonal por el que ha tenido.

Aunque lo reveló con gracia, Johanna contó que su cuerpo ha tenido fuertes cambios hormonales desde que perdió a su hijo. Por lo que se ha sometido a procedimiento demasiado incómodos y dolorosos.

Los exámenes a los que se ha sometido han sido tan fuertes que incluso la "han desjetado", según comentó la artista.

"Esta vez me entubaron de abajo pa' arriba… tengo que contarles que le he sido infiel a Juanse con un aparato intravaginal ecográfico… mi amor perdóname, te he sido infiel", comentó la actriz con humor.

Pero por fortuna los resultados de dichas intervenciones salieron bien. Fadul comentó que esos cambios normales son normales y todo se encuentra bien, según le comentó su médico.

"Le he sido infiel a Juanse": Johanna Fadul revela delicada intimidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.