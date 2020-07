El conmovedor mensaje con el que Carlos Calero anunció que dio negativo para COVID-19.

View this post on Instagram

Gracias Dios por una prueba más en la vida, sabes que soy tu guerrero y no me cansaré de agradecerte por tantos milagros con esta FAMILIA. A todos ustedes por sus oraciones y mensajes que me llegaron al corazón, no saben lo que eso sirve en momentos en que necesitamos subir los ánimos para continuar la batalla con este virus. A los que en estos momentos tienen COVID 19, les digo que gran parte de la sanación esta en la mente y en la actitud que tengas frente al contagio. Nunca pierdan la FE, nunca pierdan una buena sonrisa diaria y piensen siempre en los seres queridos que están esperando detrás de la puerta, por ellos debe ser la lucha. #familia #cuarentena #locurasdepapá A mi familia adorada graciasss por la paciencia, el amor y el cuidado que tuvieron conmigo en estos 20 dias. Los amooooo. @apuntesdecata @carolinacruzosorio @caritosotooficial @diaadiacaracoltv @blancasanchezurquijo @laredcaracoltv @plinero @shelaaguilera @dagogarciaprod @sampedroharry @juancarloscoroneloficial @jmcaleros @malejagomez1_ @caracoltv ❤️❤️🙏🙏