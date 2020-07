Carta abierta a Reese Witherspoon

Reese: debo confesar que que al ver tu interpretación de Elena Richardson en Little Fires Everywhere (Hulu, Amazon Prime) tuve varios déjà vu con la Bradley Jackson de The Morning Show (Apple Tv) y con Madeline Mackenzie de Big Little Lies (HBO). Te vi reencarnar con cierta obsesión en mujeres con distintos nombres, que eran tan parecidas en su forma pero cuyas historias variaban. Entonces pensé en que eras la actriz perfecta para mi sueño fallido de guionista.

Quiero escribir una serie que se adapte a la perfección a la mujer que sabes interpretar. Te propongo entonces la historia: un escenario distópico de una sociedad parecida a la nuestra en una galaxia muy muy lejana. El antagonista aparente será un virus que irrumpa la tranquilidad de un pueblo oprimido y perdido en el consumo de imágenes y bienes inútiles. Entonces las pocas voces que reclamaban un cambio de las élites corruptas, que por siglos se han aferrado al poder, quedarán sumidas en el miedo y agradecerán el estar encerradas mientras ruegan por una cura que por obvias razones debe demorar en llegar. Además, tras el virus volverán a creer en aquellos a los que señalaban como corruptos, porque su necesidad de padres protectores requerirá de restricciones que los lleven a sentir la seguridad de que pueden volver al pasado.

Tú serás esa mujer clase acomodada que vea con falsa empatía todo lo que pasa en el mundo. Nunca estarás en riesgo real, pero es muy importante que repliques el miedo entre tus vecinos y en tus hijos para que ellos lo expresen en sus redes sociales, que son clave para que esto no sea tan de manual o predecible, sino que tenga esa adrenalina permanente de “este es el fin”, “el culpable es el otro” o “somos sobrevivientes”. Es importante que los actores entren con realismo en el papel de estar convencidos de que ellos no tienen responsabilidad alguna sobre lo que está pasando. Que nunca piensen que las décadas alimentando mal sus cuerpos pueden hacerlos débiles o que la razón de la crisis está en haber despreciado la importancia de aires limpios, de cuidar la salud mental, de cuidar la naturaleza, de reciclar y de dejar a un lado el egoísmo de nuestra especie.

Recordemos la lógica narrativa: protagonista quiere algo con intensidad y en su lucha por obtenerlo se encuentra con obstáculos. Estaba pensando en que tu búsqueda sea la felicidad falsa que todos quieren: apego a las sensaciones, tener un cuerpo que genere deseo, publicarlo en TikTok, y luego reducir el esfuerzo de ganar dinero por un camino rápido para acceder al éxito y al poder. Entonces, recordé que interpretarás a una mujer acomodada y bendecida por la naturaleza así que eso ya lo tienes. Cambio de planes, tu lucha será una lucha por el bien colectivo, por la cura, la cual tiene que ser súper científica, nada de magias ni dioses porque como ya nadie cree en las religiones constituidas, la ciencia debe asumir una función que en la práctica reemplace a la divinidad. En esa galaxia muy muy lejana estará vetado el cuestionar e investigar a las instituciones, a los periodistas, a los políticos o a los personajes que se aferren a defender dicha divinidad (será como su súper poder protector). Por el contrario, es fundamental que todo lo que mínimamente cuestione el sistema sea catalogado como fake news.

Los líderes mundiales asumirán el rol de antagonistas y deben ser lo más estúpidos posibles, para que la audiencia diga: WTF, ¿cómo se eligieron a estos idiotas? Eso llevará a que se evidencie el bien y el mal con claridad y la salvación esté dada en una lógica de culpas, en la que no haya espacio para los grises ni los puntos medios. Los extremos funcionan muy bien y por eso se pedirá más control, la salvación de las burbujas financieras (bancos, aerolíneas), que tras la quiebra definitiva y la inyección por parte de los Estados de mucho dinero, permitirá que las élites no desaparezcan y que los únicos sacrificados sean los menos favorecidos. Reese, es clave que ocultes la doble moral de tu personaje y finjas compasión hacia quienes perdieron y en un gran discurso jures que los errores del pasado no se repetirán. Auguro renovación de la primera temporada.