Carolina Cruz tuvo que hacer aclaración luego de insistente queja de los televidentes de Caracol

Carolina es una de las presentadoras más queridas del canal y desde hace años la vemos en Día a Día.

Sin embargo, también se ha ganado las críticas de algunos televidentes por una razón.

Y es que varios se han quejado porque Catalina Gómez y Carolina Soto cocinan, pero ella no.

Por eso, en una nueva historia de Instagram, volvió a dejar claro por qué no puede cocinar en el magazín de Caracol.

"Esta pregunta la he contestado muchas veces. Porque soy la imagen de Kalley y no puedo trabajar para otros productos de cocina que no sean de mi marca. Hace más de 12 años lo soy, por eso no hago anuncios de otras marcas".

Carolina Cruz tuvo que aclarar por qué no cocina en 'Día a día'. pic.twitter.com/PaJTGtQQAA — Pille pues (@PuesPille) July 17, 2020

