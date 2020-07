(Video) Famosos presentadores colombianos se sacaron los "trapitos al sol" en tremendo agarrón

En vivo y en directo dos famosos presentadores colombianos se sacaron los "trapitos al sol", y el bochornoso momento se ha viralizado en redes.

Los protagonistas del incómodo momento fueron Elianis Garrido y Ariel Osorio.

Y por si no lo sabían, ambos son presentadores del programa Lo sé todo.

El agarrón se dio porque Ariel le recordó a Elianis su mechoneada a Óscar Naranjo en Protagonistas de Novela.

Esto después de que Óscar reapareciera para hablar de ese momento.

Y aunque ella le pidió que no hablaran más del tema, lo cierto es que Ariel siguió insistiendo.

"Hay dos respuestas: si o no, yo dije no, entonces no entiendo por qué continuar".

Hasta los presentadores se sacaron los trapitos al sol, y es que Elianis no dudó en decirle a Ariel qué pasaría si hablaran de su ex en el programa.

Al final, Elianis se levantó del set y se fue, pues estaba muy emberracada.

La fuerte pelea la podrá ver a continuación:

Famosos presentadores colombianos se sacaron los "trapitos al sol"

Elianis dejó el set de #LoSéTodo luego de ver las declaraciones de Óscar Naranjo. La presentadora reveló información totalmente desconocida sobre ese momento de la “mechoneada" Posted by Lo Sé Todo Colombia on Wednesday, July 15, 2020

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí