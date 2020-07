'Planchando el despecho' regresa, pero ahora como una experiencia digital

View this post on Instagram

¡VOLVIMOS! 🙌🏻 El próximo sábado 8 de agosto será nuestra cita virtual con el show @planchando_el_despecho. Tendremos un gran montaje técnico y un show especialmente diseñado para ustedes y lo más importante: Desde cualquier parte del mundo podrán conectarse en vivo. 😍 Consigue tu acceso ya en @eticketcol @sabinocaro @ilonaoficial @majidaissa @marbelle.oficial @yolandarayo10 @segundoactoproducciones ¡ACCESOS LIMITADOS! 📌