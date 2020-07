La cantante estadounidense vuelve por más: Katy Perry presenta Smile, un abrebocas de su próximo disco.

presenta un nuevo corte musical titulado “Smile” que formara parte de su nuevo álbum de estudio el cual será presentado al planeta el próximo 14 de Agosto.

Este sería el quinto álbum de estudio de la cantante de 35 años, conocida por canciones como Teenage dream y I kissed a girl.

Como parte del nuevo disco, la cantante ha lanzado en los últimos meses las canciones Daisies, Never Really Over y Harleys In Hawaii.

Katy Perry presenta Smile, un abrebocas de su próximo disco

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí